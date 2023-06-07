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Соседка задержанного в Москве американца-наркодилера пожаловалась на шумные ночи

Соседи задержанного в Москве американца-наркодилера: «Воевали с ним»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Соседка американского музыканта и продюсера Трейвиса Лика, задержанного в Москве за распространение наркотиков, рассказала, что жители дома на Запорожской улице постоянно воевали с иностранцем, который часто шумел и мешал людям спать. Об этом в среду, 7 июня, сообщил источник «Известий».

«Вечеринки я не слышала. Мы же воевали с ним. Он до 23 не шумел, а вот после двух, когда уже люди засыпают. Я не знаю, специально или нет. Мне было тяжело, вставать на работу же. Я засыпала под это. Музыка постоянно. Неухоженный был очень всегда», — рассказала соседка американца.

По ее словам, при первом замечании Лик пообещал вести себя потише, однако в следующий раз он даже не открыл дверь и заявил, чтобы соседи вызывали полицию.

В МВД начали проверку. Суд в Москве готовится к аресту музыканта.

Днем ранее, 6 июня, американского музыканта Трейвиса Лика задержали в Москве за распространение наркотиков среди молодых россиянок, также он шантажировал девушек и заставлял их делать закладки.

При задержании в результате обыска квартиры Лика были обнаружены наркотики, весы, изолента и зип-пакеты. Всё это было направлено на экспертизу.

Позднее стало источник «Известий» сообщил, что Трейвис Лик служил в десанте Вооруженных сил США и принимал участие в военной операции в Ираке. Также музыкант несколько раз посещал Украину в 2014 году, а затем переехал в Россию, где занялся продюсированием и спонсорством субкультурных групп.

По данным источника, в 2019 и 2023 годах задержанный посещал посольство США в Москве. Темы для обсуждения наркодилера с американскими дипломатами пока неизвестны.

Американский музыкант Трейвис Лик продюсировал группы «Тараканы», Louna и «Слот», параллельно занимаясь развитием своего бизнеса по торговле наркотиками.

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6 июня в Москве задержали бывшего футболиста «Анжи» Шамиля Гасанова со свертком наркотиков. Его остановили при переходе Боровского шоссе. При нем обнаружили сверток в синей изоленте. Задержанный признался, что внутри находится метадон с мефедроном.

Ранее, 2 июня, в Москве задержали чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова. При нем был обнаружен сверток с наркотическим веществом массой 0,32 грамма. По словам спортсмена, он хранил вещество для личного употребления.

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