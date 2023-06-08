С «Нижним» вверх: Юран и Евсеев близки к победам в стыковых матчах

Первые стыковые матчи за право остаться в РПЛ остались за фаворитами. В паре «Факел» – «Енисей» вся борьба еще впереди — воронежцы выдержал испытание искусственным полем в красноярском манеже и победили, но со скромным счетом 1:0. А вот в противостоянии «Пари Нижний Новгород» – «Родина», похоже, всё решено. Команда Сергея Юрана разгромила соперника из столицы 3:0.

Удаление и стандарт

Есть в России традиция: как только наступает время переходных матчей, сразу возникают вопросы о лицензировании клубов первой лиги. Кто-то получает разрешение на игру в элите, кому-то отказывают. В этом году не повезло «Алании» — из-за неготовности стадиона бронзовый призер первой лиги лишился права на стыковые матчи. Зато лицензию получил «Енисей», который весной принимал соперников в манеже и там же встречался с «Факелом».

Важно упомянуть, что в РПЛ «Енисей» должен играть на Центральном стадионе — если, конечно, получит повышение. Но сейчас на главной арене Красноярска меняют газон, поэтому вариантов не было — только манеж. Но, может быть, так даже лучше: в день игры температура воздуха в городе превышала 30 градусов, и на такой жаре футболисты легко могли бы получить тепловой удар.

Представители РПЛ почти всегда считаются фаворитами стыков, и этот сезон не исключение. «Факел» преобразился при Вадиме Евсееве и был близок к тому, чтобы сохранить прописку в элите еще по итогам чемпионата. «Енисей» же после рестарта сезона штормит — сибиряки выиграли всего два матча в последних 11 турах. Кроме того, у красноярцев весь сезон проблемы с тренерами: Артем Горлов ушел зимой в «Пари НН», пришедший ему на смену Вадим Гаранин продержался недолго, так что сейчас командой де-юре руководит директор клуба Алексей Ивахов.

Шанс «Енисея» был лишь в одном — максимально выложиться в домашней игре и задушить «Факел» с помощью лучшей адаптации к искусственному газону. Не просто так «Енисей» стал одной из лучших команд первой лиги по игре дома и уступил в Красноярске всего раз в 17 матчах чемпионата.

В интересах хозяев было раскручивать темп матча, активно прессинговать соперника, лишая его времени на раздумья. Воронежцы очень долго привыкали к необычному отскоку мяча от газона и, как кажется, так и не привыкли до конца. Но сибиряки из этого не извлекли никакой пользы. Они почти не угрожали воротам Свинова и постоянно разбивались об организованную оборону гостей — даже «Зенит» в минувшую субботу долго не мог ее преодолеть, а «Енисей» к голу так и не приблизился.

За 80 минут сибиряки не создали ни одного опасного момента, только в концовке, уже при счете 0:1, Глушков неплохо сместился с фланга и чуть не попал в ближний угол. У голкипера «Енисея» Ставера работы было куда больше. В первом тайме он дважды спас хозяев. После перерыва воронежцы заиграли еще активнее, и уже сразу после выхода из раздевалки Альшин выстрелил в перекладину.

Ключевой эпизод встречи произошел на 59-й минуте, когда Сергея Карасева позвали посмотреть видеоповтор, и арбитр заключил, что Олег Ланин умышленно вонзил шипы в пах Игоря Калинина — логичная красная карточка полузащитнику «Енисея».

В меньшинстве сибирякам стало еще труднее и создавать моменты, и обороняться. В самоотдаче им отказать было сложно, но «Факел» выглядел сильнее — Ставер до последнего старался и сохранял ничью для своей команды, но фирменное оружие воронежцев — стандартные положения — все-таки сыграли решающую роль: Марков забил всего через три минуты после выхода на замену. Матч так и закончился с минимальным счетом в пользу гостей.

— Хочу сказать, что наши ребята молодцы, — сказал «Известиям» наставник «Енисея» Алексей Ивахов. — «Факел» — это очень силовая команда. Могу сказать, что наши футболисты, зная сильную сторону соперника, выигрывали единоборства и нивелировали сильные качества воронежцев. Конечно, мы маленько в свой футбол сегодня не играли. Это тоже заслуга «Факела». Когда есть пространство, разрывы, наши сильные стороны выходят на первый план, но на 60-й минуте произошел несчастный случай, мы остались в меньшинстве. Перестроили игру, сели в более низкий блок.

В Воронеже, на переполненном Центральном стадионе профсоюзов, «Енисею» будет невероятно трудно отыграться. Пока все идет к тому, что «Факел» останется в элите.

Обещание Юрана

«Родина» попала в стыки из-за неготовности стадиона «Алании». Команда Дмитрия Парфенова заняла пятое место в ФНЛ и изначально считалась заведомым аутсайдером в паре с нижегородцами. К тому же, тренер гостей Сергей Юран дал болельщикам обещание не вылететь — настало время его исполнять.

Нижегородцы и до стыковых матчей выступали неплохо — приход нового тренера явно оживил команду, она набрала 11 очков в девяти турах. Против «Родины» же они включились на полную.

Уже на 10-й минуте форвард гостей Эдгар Севикян после рикошета от вратаря открыл счет. Правда, сразу за этим подопечные Парфенова попытались переломить ход игры, навязав гостям жесточайшую борьбу. Мяч «Родина» водила будто бы в три раза быстрее «Пари НН», контакта москвичи не избегали (скорее наоборот) и даже имели 100% голевой момент. Выручил Артур Нигматуллинн.

Во втором тайме ситуация не изменилась — футболисты «Нижнего Новгорода» будто смирились с фактом, что это они здесь обороняются, и играли на контратаках. Учитывая доминирующий стиль «Родины», этому не приходилось удивляться. Впрочем, тормозить безусловно интересные, но бесплодные атаки «Родины» команде Юрана было несложно. А на 60-й минуте Владислав Яковлев, арендованный у ЦСКА, удвоил преимущество нижегородцев после розыгрыша стандарта.

Ближе к концу эмоциональная встреча дошла до потасовки — игроки немного потолкались, а Левников повыписывал им желтые карточки. После этого игра понеслась в прежнем темпе — и таким же образом был забит еще один мяч. Футболисты «Пари НН» в очередной раз подкараулили увлекшихся атакой игроков «Родины», и Альберт Шарипов сделал счет разгромным. Перед свистком хозяева успели провести еще одну безуспешную атаку, и на этом матч закончился. Уверенная победа «Пари НН», которая практически обеспечиваем им сохранение прописки в элите.

— Результат хороший, но впереди ответный матч, — отметил «Известиям» генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов. — Пока преждевременно радоваться. Мы добились уверенной победы в Москве. Теперь должны порадовать болельщиков и в Нижним Новгороде. Понятно, что нам было нелегко в первой игре, потому что тренируемся и играем на натуральном поле. Но добились результата, это главное. Мы понимаем, что такое футбол. Чрезмерная самоуверенность никогда никому не помогали и ни к чему хорошему не приводили. Поэтому ждём следующую встречу, которая начнется со счета 0:0.

Ответные матчи пройдут 10 мая.