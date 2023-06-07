Пушилин рассказал об отражении попыток ВСУ проломить линию обороны в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки проломить линию обороны в Донецкой Народной Республике, но российские силы успешно отразили атаку. Об этом в среду, 7 июня, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

По его словам, продвижение российской армии происходит в настоящее время в очень сложных обстоятельствах с учетом новой техники, которая была передана Киеву. При этом он отметил, что российские потери несопоставимы с потерями противника на разных частях фронта.

Уточняется, что украинской стороной были задействованы танки Leopard, самолеты и вертолеты. Пушилин подчеркнул, что российские военные были готовы к таким действиям со стороны украинских войск.

«Подразделения действовали слаженно, четкое взаимодействие с авиацией, четкое взаимодействие с артиллерийскими подразделениями, что в принципе дало возможность сейчас достаточно успешно, по моему глубокому убеждению, отразить действия противника», — отметил врио главы ДНР.

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что российские силы отразили восемь попыток наступления ВСУ. Кроме того, за сутки было ликвидировано до 415 украинских боевиков, два танка, девять боевых бронированных машин и другая военная техника.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. Он уточнил, что противник остановлен российскими военными.

В тот же день пресс-служба МО России заявила об уничтожении восьми танков Leopard немецкого производства и 1,5 тыс. боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, суммарные потери техники неприятеля составили 28 танков и 109 боевых бронированных машин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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