В России пройдут гастроли шести зарубежных театров

Шесть зарубежных театров представят свои постановки в российских регионах. Об этом 7 июня сообщило Министерство культуры РФ.

«Коллективы представят постановки по пьесам Александра Островского, чье 200-летие отмечается в этом году, и по другим произведениям русской и мировой классики», — сообщило ведомство в Telegram.

Русский театр драмы им. Ф. А Искандера (Абхазия) выступит в Новокузнецке и Горно-Алтайске. В Кирове и Йошкар-Оле пройдут постановки Русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова (Казахстан). Русский драматический театр им. К.С. Станиславского (Армения) приедет в Саратов.

Также свою игру в Ульяновске и Саранске покажут актеры Драматического театра им. Коста Хетагурова (Южная Осетия). Молодежный театр Узбекистана выступит в Казани и Чебоксарах. Академический драматический театр им. М. Горького (Белоруссия) выступит в Уфе и Оренбурге.

Ранее в апреле Луганский русский драматический театр представил в Москве пьесу «Лес» во время XIII Международного театрального фестиваля «Островский в Доме Островского».