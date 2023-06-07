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В России пройдут гастроли шести зарубежных театров

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Фото: Министерство культуры РФ
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Шесть зарубежных театров представят свои постановки в российских регионах. Об этом 7 июня сообщило Министерство культуры РФ.

«Коллективы представят постановки по пьесам Александра Островского, чье 200-летие отмечается в этом году, и по другим произведениям русской и мировой классики», — сообщило ведомство в Telegram.

Русский театр драмы им. Ф. А Искандера (Абхазия) выступит в Новокузнецке и Горно-Алтайске. В Кирове и Йошкар-Оле пройдут постановки Русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова (Казахстан). Русский драматический театр им. К.С. Станиславского (Армения) приедет в Саратов.

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Также свою игру в Ульяновске и Саранске покажут актеры Драматического театра им. Коста Хетагурова (Южная Осетия). Молодежный театр Узбекистана выступит в Казани и Чебоксарах. Академический драматический театр им. М. Горького (Белоруссия) выступит в Уфе и Оренбурге.

Ранее в апреле Луганский русский драматический театр представил в Москве пьесу «Лес» во время XIII Международного театрального фестиваля «Островский в Доме Островского».

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