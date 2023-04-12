Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти назвали фейком сообщения о падении неопознанного объекта на Урале
Мир
Страны Восточной Европы начали искать способы отказа от поставок урана из России
Общество
В Крыму отказались от проведения парадов Победы в этом году
Общество
МЧС сообщило о приостановке работы Керченской паромной переправы из-за тумана
Армия
В ЛНР сообщили о переброске до 2 тыс. боевиков ВСУ на купянское направление
Экономика
«ИКС Холдинг» подвел итоги финансового года
Мир
Крупный лесной пожар вспыхнул на северо-востоке США
Мир
В США обнаружили тела барабанщика группы Lotus и его сына
Мир
В США заподозрили СБУ в попытке подрыва российского А-50 в Белоруссии
Общество
МВД начнет проверки отказавшихся от гражданства Украины россиян
Авто
Городские кроссоверы «Москвич 3» появились в такси
Мир
ВСУ обвинили в перевозке оружия в машинах с эмблемой Красного Креста
Мир
США уличили Венгрию в антиамериканской риторике

Луганский русский драматический театр привез в Москву «Лес»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Театр из Луганска приехал в столицу на XIII Международный театральный фестиваль «Островский в Доме Островского», который проходит в Малом театре. Взыскательной московской публике артисты из Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева привезли «Лес».

Сделать хотел «Грозу»: московские театры вновь взялись за Островского
Что интересного обещает грядущий театральный сезон в столице

У фестиваля в этом году двойной юбилей. Во-первых, он приурочен к 200-летию драматурга, который весь театральный мир отмечает 12 апреля. Во-вторых, фестивалю исполняется 30 лет. Идея его проведения принадлежит худруку Малого театра, народному артисту СССР Юрию Соломину.

«Для нас большая честь быть приглашенными на фестиваль. Мы покажем свою версию пьесы Островского «Лес». Это был первый спектакль, в который мы сделали вводы, когда наши мальчишки пошли воевать. Сегодня он снова обрел свой первозданный облик. Артисты, вернувшиеся с фронта, окрепли, возмужали. Надеюсь, зрители не будут разочарованы», — поделилась с «Известиями» директор Луганского русского театра Галина Михайлюк-Филиппова.

Как рассказала директор, коллектив за время боевых действий потерял одного коллегу, еще несколько артистов восстанавливаются после ранений.

А с Малым театром луганчан связывает больше, чем дружба.

«Это был первый российский театр, который приехал к нам на гастроли. Случилось это летом 2022 года. Тогда мы еще были русским театром из зарубежья, но именно тогда нам было суждено не расставаться», — говорит Галина Михайлюк-Филлипова.

Малый театр взял шефство над коллегами из Луганска. Подарил автобус «Газель» на Новый год.

«Нам приходится очень много выезжать в города, в которых русский язык практически забыли, но ничего, мы им напомним. Островский нам в помощь», — добавила директор.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Наше всем: как в России отмечают 200-летие Александра Островского

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023