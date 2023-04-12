Луганский русский драматический театр привез в Москву «Лес»

Театр из Луганска приехал в столицу на XIII Международный театральный фестиваль «Островский в Доме Островского», который проходит в Малом театре. Взыскательной московской публике артисты из Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева привезли «Лес».

У фестиваля в этом году двойной юбилей. Во-первых, он приурочен к 200-летию драматурга, который весь театральный мир отмечает 12 апреля. Во-вторых, фестивалю исполняется 30 лет. Идея его проведения принадлежит худруку Малого театра, народному артисту СССР Юрию Соломину.

«Для нас большая честь быть приглашенными на фестиваль. Мы покажем свою версию пьесы Островского «Лес». Это был первый спектакль, в который мы сделали вводы, когда наши мальчишки пошли воевать. Сегодня он снова обрел свой первозданный облик. Артисты, вернувшиеся с фронта, окрепли, возмужали. Надеюсь, зрители не будут разочарованы», — поделилась с «Известиями» директор Луганского русского театра Галина Михайлюк-Филиппова.

Как рассказала директор, коллектив за время боевых действий потерял одного коллегу, еще несколько артистов восстанавливаются после ранений.

А с Малым театром луганчан связывает больше, чем дружба.

«Это был первый российский театр, который приехал к нам на гастроли. Случилось это летом 2022 года. Тогда мы еще были русским театром из зарубежья, но именно тогда нам было суждено не расставаться», — говорит Галина Михайлюк-Филлипова.

Малый театр взял шефство над коллегами из Луганска. Подарил автобус «Газель» на Новый год.

«Нам приходится очень много выезжать в города, в которых русский язык практически забыли, но ничего, мы им напомним. Островский нам в помощь», — добавила директор.

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