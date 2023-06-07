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Британские власти демонтируют китайские камеры на режимных объектах

В Великобритании решили снять все китайские камеры видеонаблюдения на гособъектах
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Фото: AP Photo/Mark Baker
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Британские власти решили убрать все камеры видеонаблюдения китайского производства с режимных объектов из-за угрозы национальной безопасности. Об этом в среду, 7 июня, сообщила газета Financial Times.

По данным газеты, речь идет прежде всего об оборудовании компаний Hikvision и Dahua, которыми пользуются минимум треть полицейских королевства. Объявлено также о создании специального подразделения для проверки «поставщиков оборудования и связанных с ним рисков для национальной безопасности страны».

«Меры направлены на защиту уязвимых секторов от компаний, которые угрожают национальной безопасности», — заявил генеральный казначей в секретариате правительства Джереми Куин.

Hikvision и Dahua поспешили заверить, что их оборудование не представляет угрозы национальной безопасности Великобритании, они не передают персональные данные клиентов третьим лицам и обслуживают британских клиентов в «полном соответствии со всеми законами и правилами».

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Ранее, 2 июня, Bloomberg рассказало о тайных попытках премьера Великобритании Риши Сунака восстановить отношения Соединенного Королевства с Китаем. Некоторое время назад он направил в Гонконг министра торговли, а также поручил одному из своих посланников урегулировать ряд разногласий с Пекином за закрытыми дверями.

До этого, 13 марта, Сунак назвал Китай самой большой угрозой экономическим интересам Королевства и вызовом всему современному миропорядку. Кроме того, в середине сентября 2021 года Великобритания, США и Австралия подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности, которое, предположительно, направленно в том числе на сдерживание Пекина.

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