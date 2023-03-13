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Сунак назвал Китай самой большой экономической угрозой Британии

Риши Сунак: Китай представляет самую большую угрозу экономическим интересам Британии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Китай представляет наибольшую угрозу для Британии, а также и для всего мирового порядка. Об этом 13 марта заявил в интервью NBC News премьер-министр Великобритании Риши Сунак, прибывший в США для участия в трехсторонней встрече с американским лидером Джо Байденом и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

Сунак отметил, что в последнее время действия Пекина вызывают всё больше беспокойства. По словам британского премьера, китайские власти не только авторитарны внутри своей страны, но и действуют с напором за ее пределами.

«Китай представляет собой самую большую государственную угрозу нашим экономическим интересам, это точно. Это также системный вызов для мирового порядка», — подчеркнул Сунак.

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Австралия, Великобритания и США подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности 15 сентября 2021 года. Целью партнерства лидеры трех стран назвали «поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», а первоочередной задачей — модернизацию вооруженных сил Австралии, в частности, за счет передачи ей технологий атомных подводных лодок.

Издание Politico отмечало, что на встрече лидеров государств заявлялось о планах всех трех стран работать над передачей Австралии технологий, в частности необходимого расщепляющегося материала для работы атомных подводных лодок. На следующий день правительство Австралии сообщило, что флот страны получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках партнерства. Они будут построены на верфях Аделаиды. Предполагалось, что их создание обойдется более чем в $65,9 млрд.

В трехсторонней сделке не говорилось о Китае, однако два официальных лица США отмечали, что подтекст объявления в том, что это еще один шаг западных союзников с целью противодействовать усилению КНР в военной и технологической сферах.

13 марта в Сан-Диего (штат Калифорния) состоится встреча Байдена, Сунака и Альбанезе. Как сообщили в Белом доме, лидеры обсудят партнерство по линии трехстороннего альянса AUKUS.

При этом, по информации СМИ, в понедельник будет объявлено о соглашении по покупке Канберрой нескольких американских атомных подлодок «Вирджиния».

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