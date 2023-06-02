Bloomberg узнало о попытках Сунака тайно восстановить отношения с Китаем

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пытается тайно восстановить отношения Соединенного Королевства с Китаем. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщило Bloomberg.

Британский премьер пытается тайно восстановить отношения с Китаем, однако, опасается реакции со стороны некоторых радикально настроенных членов Консервативной партии, заявляет агентство.

«Сунак не является влиятельным премьер-министром, и правые консерваторы, безусловно, накладывают ограничения на его действия, как в вопросах иммиграции, так и в отношениях с Китаем», — заявил директор Института Китая при Школе востоковедения и африканистики Лондонского университета Стив Цанг.

Однако некоторое время назад Сунак направил в Гонконг министра торговли, а также поручил одному из своих посланников урегулировать ряд разногласий с Пекином за закрытыми дверями. Кроме того, ожидается, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли совершит поездку в Китай в ближайшие месяцы, передает издание.

При этом Сунак в отличие от лидеров Франции, Германии и Испании до сих пор воздерживался от личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпин. При этом, по словам Bloomberg, премьер-министр вряд ли посетит Пекин до следующих всеобщих выборов в Великобритании, которые состоятся в 2025 году.

Кроме того, 13 марта Сунак назвал Китай самой большой угрозой экономическим интересам Королевства и вызовом всему современному миропорядку. Кроме того, в середине сентября 2021 года Великобритания, США и Австралия подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности, которое, предположительно, направленно в том числе на сдерживание Пекина.