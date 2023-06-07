Аллерголог рассказала об опасных последствиях аллергии у новорожденных

Аллергические реакции нередко встречаются у новорожденных и требуют контроля, поскольку в некоторых случаях могут представлять серьезную угрозу для здоровья ребенка. О симптомах аллергии у новорожденных и опасных последствиях «Известиям» 7 июня рассказала детский аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Попова.

По ее словам, истинные аллергические реакции развиваются у новорожденных, чьи родители сами являются аллергиками. Так, если это один из родителей, то риск развития аллергии у ребенка составляют до 30–40%. Если оба родителя — то 80%. При этом речь идет именно о передаче предрасположенности, но не самой аллергии как заболевания.

«Чаще всего аллергия у детей связана с незрелостью иммунного ответа в первые месяцы и годы жизни. Кожа и желудочно-кишечный тракт новорожденного также находятся в стадии созревания, а значит, могут неадекватно реагировать на пищу, моющие средства, острые респираторные заболевания и кишечные инфекции», — рассказала Попова.

Она отметила, что аллергические реакции у новорожденных могут проявляться в виде сыпи, отечности, покраснения и опрелости кожи. В частности, из-за сыпи, которая сопровождается зудом, у ребенка могут наблюдаться встревоженность, беспокойный сон и плач.

Кроме того, возможны колики и запоры, а также обильные срыгивания, которые могут стать причиной дефицита набора массы тела. Среди других симптомов: слезотечение, покраснение глаз, обильные выделения слизи из носа, сухой кашель, затрудненное дыхание и даже нарушение дыхания (вследствие отека и спазма дыхательных путей).

В некоторых случаях после приема продукта-аллергена, использования детской косметики или укуса насекомого возможны более тяжелые реакции — резкое и внезапное ухудшение состояния, вплоть до угрожающего жизни.

«Любой вид аллергии одинаково опасен для детей, так как аллергические реакции могут быть тяжелыми, а последствия для здоровья — непредсказуемыми и очень серьезными. Поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу обратиться к врачу», — подчеркнула Попова.

5 мая врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что для борьбы с сезонной аллергией помимо лекарств можно использовать защитные маски и солнечные очки, влажные салфетки, а также частые умывания.