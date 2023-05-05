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Врач рассказал о способах борьбы с аллергией на пыльцу без лекарств

Дерматовенеролог Иванов рассказал, что в борьбе с аллергией помогут защитные маски и умывания
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Фото: ТАСС/SVEN SIMON
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Справиться с сезонной аллергией на пыльцу можно и без наличия специальных медицинских препаратов. Как рассказал 5 мая врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов, в этом помогут защитные маски и солнечные очки, влажные салфетки, а также частые умывания.

Как отметил специалист, если под рукой нет лекарств, то бороться нужно не с реакцией организма на пыльцу, а с самим аллергеном.

«Самый эффективный способ борьбы с аллергией на пыльцу — минимизировать с ней контакты. На улице старайтесь использовать маску для защиты дыхательных путей и солнечные очки для защиты глаз. Также следует чаще умываться прохладной водой или протирать лицо влажными салфетками — это поможет убрать с кожи осевшие частички пыльцы», — цитирует врача «Газета.Ru».

В период цветения растений нужно закрывать дома или в офисе все окна, иначе пыльца будет скапливаться на подоконниках и шторах. Если помещение проветривать, то лучше делать это рано утром, поздно вечером или после дождя. Так как в этом случае из-за повышения влажности пыльцу прибивает к земле и ее концентрация в воздухе понижается, советует Иванов.

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Отслеживать начало цветения можно по приложениям и программам мониторинга

Также в борьбе с аллергией окажет помощь соблюдение тщательной личной гигиены и чистоты в доме. Для того, чтобы смыть пыльцу, оседающую в волосах и на коже, сразу после возвращения с улицы нужно принимать душ и менять одежду. Влажную уборку помещения следует проводить хотя бы один раз в два дня. Если аллергией страдает водитель, то после активной фазы цветения ему следует вымыть кузов автомобиля и сделать химчистку салона.

Ранее, 25 апреля, кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Анна Усачева рассказала «Известиям», что с началом весны многие страдают от сезонной аллергии — поллиноза.

Признаки поллиноза можно спутать с проявлениями респираторных инфекций. При ОРВИ у пациентов нередко повышается температура, а при поллинозе этого симптома нет. Кроме того, простуда обычно проходит в течение двух недель, а вот аллергические реакции длительное время могут нарастать и сохраняться практически весь период цветения.

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