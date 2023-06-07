Папе римскому Франциску проведут еще одну операцию на кишечнике

Папу римского Франциска доставили в больницу, чтобы провести еще одну операцию на кишечнике под общим наркозом. Об этом сообщило в среду, 7 июня издание Independent со ссылкой на службу печати Святого престола.

«По окончании общей аудиенции папа римский Франциск направился в Университетскую клинику имени Агостино Джемелли, где в течение дня ему будет проведена хирургическая операция по лапаротомии и пластике брюшной стенки протезами под общим наркозом», — говорится в заявлении престола.

Франциск перенесет «лапаротомию и пластику брюшной стенки с помощью протеза» для лечения «рецидивирующего, болезненного и ухудшающегося» сужения кишечника. В медицинском учреждении Франциск пробудет несколько дней, чтобы восстановиться после операции.

Это уже третья госпитализация понтифика с 2021 года, когда ему удалили 33 см толстой кишки. Тогда Франциск сетовал, что плохо отреагировал на общий наркоз, использованный во время процедуры.

В августе 2021 года стало известно, что Франциск может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от апостольского престола. Причиной возможного ухода может быть состояние здоровья понтифика после того, как в июле он перенес операцию на кишечнике.

Позднее, в мае 2022 года, сообщалось, что папа римский Франциск из-за проблем с правым коленом впервые был вынужден прибегнуть к передвижению на публике в кресле-каталке. Папа Франциск уже много лет страдает из-за артроза, который мешает ему полноценно принимать участие в церковных службах и заставляет передвигаться пешком только на небольшие расстояния.