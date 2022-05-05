Папа римский впервые появился на публике в кресле-каталке

Папа римский Франциск из-за проблем с правым коленом впервые был вынужден прибегнуть к передвижению на публике в кресле-каталке. Об этом сообщила 5 мая итальянская газета il Messaggerо со ссылкой на фотоподтверждение от католической организации International Union of Superiors General (IUSG).

По данным издания, на аудиенции с монахинями из IUSG понтифик добрался до своего места в зале в кресле, которое вел его помощник. При этом оно было обустроено не на сцене аудитории, а на ковре перед собравшимися.

В Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ) IUSG появились фотографии, на которых понтифик общается с участниками встречи в зале Павла VI в Ватикане, расположившись перед ними за столом.

Папа Франциск уже много лет страдает из-за артроза, который мешает ему полноценно принимать участие в церковных службах и заставляет передвигаться пешком только на небольшие расстояния.

В конце апреля понтифик по совету врачей во время аудиенции принимал участников благотворительного сообщества сидя, извинившись перед ними за этот вынужденный шаг. Как объяснил тогда папа Франциск, он страдает от «старой болячки», которую раньше называли «болезнью монахинь», потому что они молились на коленях и заболевали.

23 августа 2021 года стало известно, что Франциск может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от апостольского престола. Как отмечалось, причиной возможного ухода является состояние здоровья понтифика после того, как в июле он перенес операцию на кишечнике.