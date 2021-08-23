Газета Libero сообщила о возможном отречении папы римского от престола

Папа римский Франциск может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола. Об этом сообщает в понедельник, 23 августа, газета Libero.

По информации издания, причиной возможного ухода является состояние здоровья понтифика. Папе римскому в декабре исполнится 85 лет, в июле ему была проведена хирургическая операция на кишечнике.

Отмечается, что в Ватикане о возможности нового конклава говорят всё более настойчиво, передает «РИА Новости».

В начале июля папа римский Франциск был выписан из больницы имени Агостино Джемелли после плановой операции в связи с болезнью кишечника. Директор службы печати Ватикана Маттео Бруни сообщил, что операция прошла хорошо. Отмечалось, что понтифик находился в той же палате, где в прошлом уже размещался папа Иоанн Павел II.

Операцию провел профессор Серджио Альфьери при содействии других специалистов. При этом присутствовал лечащий врач папы римского Роберто Бернабеи. Он работает с понтификом недавно: его прежний терапевт умер после COVID-19, находясь в больнице на лечении онкологического заболевания.