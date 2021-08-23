Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Объем средств россиян на валютных счетах вырос до максимума с 2017 года
Армия
Опытная партия танков Т-14 «Армата» направлена в российские войска
Мир
США изменили правила допуска граждан в аэропорт Кабула
Общество
Вильфанд заявил об окончании купального сезона в Москве и Подмосковье
Общество
Сотрудники таможни Крыма пресекли вывоз партии культурных ценностей
Мир
Россия и Турция в ближайшее время подпишут новый контракт по С-400
Мир
Начался саммит ОДКБ по ситуации в Афганистане
Армия
Российские военные провели учения с вертолетами в Таджикистане
Мир
В МИД РФ допустили диалог с ЕС о поставках водорода в будущем

Газета Libero сообщила о возможном отречении папы римского от престола

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Папа римский Франциск может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола. Об этом сообщает в понедельник, 23 августа, газета Libero.

По информации издания, причиной возможного ухода является состояние здоровья понтифика. Папе римскому в декабре исполнится 85 лет, в июле ему была проведена хирургическая операция на кишечнике.

«Папа римский не отменил ни одной своей службы»
Посол России в Ватикане Александр Авдеев — о том, как выглядит и чем живет оплот католичества во время пандемии

Отмечается, что в Ватикане о возможности нового конклава говорят всё более настойчиво, передает «РИА Новости».

В начале июля папа римский Франциск был выписан из больницы имени Агостино Джемелли после плановой операции в связи с болезнью кишечника. Директор службы печати Ватикана Маттео Бруни сообщил, что операция прошла хорошо. Отмечалось, что понтифик находился в той же палате, где в прошлом уже размещался папа Иоанн Павел II.

Операцию провел профессор Серджио Альфьери при содействии других специалистов. При этом присутствовал лечащий врач папы римского Роберто Бернабеи. Он работает с понтификом недавно: его прежний терапевт умер после COVID-19, находясь в больнице на лечении онкологического заболевания.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021