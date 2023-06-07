«Соллерс» запускает проект производства дизельных двигателей

Российская компания «Соллерс» совместно с Фондом развития промышленности заключила договор займа на выпуск современных и экологичных дизельных двигателей на базе моторного завода в ОЭЗ «Алабуга». Об этом в среду, 7 июня, сообщает пресс-служба «Соллерса».

В рамках соглашения «Соллерс» также запустит собственный инжиниринговый центр в Татарстане, где компания будет заниматься разработкой и обкаткой новых разработок.

Сумма займа от Фонда развития промышленности составила 1,7 млрд рублей. По словам представителей «Соллерса», столько денег понадобится для локализации производства дизельных двигателей. Компания планирует выпустить линейку моторов объемом от 2 до 2,7 л. Всего на осуществление проекта, оценивают эксперты, уйдет 2,2 млрд рублей.

«Запуск производства дизельных двигателей позволит нам не только максимально локализовать коммерческие автомобили Sollers, но также модернизировать модельный ряд автомобилей УАЗ, оснастив их новым двигателем объемом 2 л. Завод по производству двигателей в Елабуге — самый высокотехнологичный завод в России, с современным оборудованием и передовыми технологиями, его продукция обладает высоким потенциалом, поэтому долгосрочная цель данного проекта — появление в России высоколокализованных малолитражных дизельных двигателей для потребностей автопрома, а также других отраслей — в том числе специального и энергетического машиностроения, производства сельскохозяйственной техники, судостроения и других», — сообщил председатель совета директоров «Соллерса» Адиль Ширинов.

31 мая российская компания «Соллерс» совместно с партнерами из КНР планирует перезапустить бывшее совместное с японской Mazda предприятие, расположенное в Приморье. Запуск новой производственной линии ориентировочно состоится в августе 2023 года, после того как в ноябре 2022-го японский производитель автомобилей Mazda объявил об уходе с российского рынка и продал «Соллерс» свою долю завода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке.