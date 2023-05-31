Реклама
Прямой эфир
Мир
В КНР призвали США «исправить ошибки» для встречи глав минобороны
Общество
Правительство РФ утвердило создание управления железных дорог для новых регионов
Мир
Постпредство РФ при ООН указало Дюжаррику на цели атаки дронов в Москве
Мир
В МИД РФ стремление Венесуэлы в БРИКС назвали свидетельством авторитета союза
Армия
Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии ВС РФ в районе Дзержинска в ДНР
Авто
«Соллерс» перезапустит бывший завод Mazda во Владивостоке
Общество
Открытое горение в ТЦ «Феникс» в Орехово-Зуеве ликвидировано
Общество
Правительство ввело временный запрет на вывоз из РФ патронов и гильз
Мир
В США заявили о тяжелых последствиях для доллара в случае дефолта
Общество
При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Авто
На бывшем заводе Nissan в Петербурге будут выпускать Lada X-Cross 5

«Соллерс» перезапустит бывший завод Mazda во Владивостоке

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская компания «Соллерс» совместно с партнерами из КНР планирует перезапустить бывшее совместное с японской Mazda предприятие, расположенное в Приморье. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

По словам губернатора, запуск новой производственной линии ориентировочно состоится в августе 2023 года после того, как в ноябре 2022 года японский производитель автомобилей Mazda объявил об уходе с российского рынка и продал «Соллерс» свою долю завода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке.

Завод «Мазда Соллерс» производственной мощностью до 100 тыс. автомобилей в год основан в 2012 году. Общий объем инвестиций в российско-японский проект оценивается в сумму порядка 10 млрд рублей. Здесь выпускались полноразмерный кроссовер Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6.

Потеряли миллиарды: автоконцерны терпят убытки от ухода из РФ
Большинство производителей оставили себе возможности для возврата на российский рынок

24 мая стало известно, что «Соллерс» организует на площадке завода УАЗ мультибрендовый центр по производству рамных автомобилей. Согласно новому проекту, в Ульяновске организуют сборку малотоннажных грузовых автомобилей Sollers Argo. Представители «Соллерс» планируют в пятилетней перспективе выпускать на базе завода УАЗ до 10 тыс. автомобилей в год. Общее количество инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей.

Председатель совета директоров компании «Соллерс» Адиль Ширинов считает, что производство Sollers Argo на УАЗе даст возможность локализовать некоторые комплектующие для грузовых автомобилей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023