«Соллерс» перезапустит бывший завод Mazda во Владивостоке

Российская компания «Соллерс» совместно с партнерами из КНР планирует перезапустить бывшее совместное с японской Mazda предприятие, расположенное в Приморье. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

По словам губернатора, запуск новой производственной линии ориентировочно состоится в августе 2023 года после того, как в ноябре 2022 года японский производитель автомобилей Mazda объявил об уходе с российского рынка и продал «Соллерс» свою долю завода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке.

Завод «Мазда Соллерс» производственной мощностью до 100 тыс. автомобилей в год основан в 2012 году. Общий объем инвестиций в российско-японский проект оценивается в сумму порядка 10 млрд рублей. Здесь выпускались полноразмерный кроссовер Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6.

24 мая стало известно, что «Соллерс» организует на площадке завода УАЗ мультибрендовый центр по производству рамных автомобилей. Согласно новому проекту, в Ульяновске организуют сборку малотоннажных грузовых автомобилей Sollers Argo. Представители «Соллерс» планируют в пятилетней перспективе выпускать на базе завода УАЗ до 10 тыс. автомобилей в год. Общее количество инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей.

Председатель совета директоров компании «Соллерс» Адиль Ширинов считает, что производство Sollers Argo на УАЗе даст возможность локализовать некоторые комплектующие для грузовых автомобилей.