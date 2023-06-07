Реклама
Прямой эфир
Общество
Из-за аварии на теплотрассе во Владивостоке без воды остались 23 тыс. человек
Происшествия
Украинские националисты выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Происшествия
ФСБ сообщила об аресте жителя Приморья за шпионаж в пользу Украины
Мир
СМИ сообщили о предстоящем визите Салливана в Индию
Общество
Более 900 человек перемещено из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС
Общество
Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленных улицах
Авто
Минпромторг РФ анонсировал поставки отечественных систем ABS с 1 июля
Происшествия
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Общество
Прибытие в Магадан резервного борта для летевших в США иностранцев перенесли
Мир
Украинский режиссер обвинил Киев в ударе по Каховской ГЭС
Мир
США заподозрили в получении космических кораблей внеземного происхождения
Общество
СК возбудил дело по факту смерти ребенка в пожаре на юго-западе Москвы

Российские беспилотники «Ланцет» уничтожили артиллерию и бронетехнику ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ударные беспилотники «Ланцет» уничтожили артиллерию и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эксклюзивные кадры есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как беспилотник наводит прицел на объект с достаточно большой высоты и наносит точный удар. Таким образом были поражены сразу несколько экземпляров техники ВСУ, которую боевики пытались скрыть между деревьями в лесу.

Зенитная обстановка: Вооруженные силы РФ нанесли удар по ПВО Украины
Уничтожение противовоздушной обороны помешает Киеву перебрасывать вооружения из Европы, отмечают военные эксперты

Ранее в этот день российские военнослужащие спецназначения с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» также уничтожили украинское артиллерийское орудие 2С9 «Нона» в районе населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении. Также группировка «Запад» за последние сутки уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

За несколько дней до этого, 4 июня, «Ланцеты» уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, боевую бронированную машину и автомобиль в районе села Сухие Ялы. Российские военные ударом огнеметных систем «Солнцепек» также уничтожили пункт дислокации украинских националистов около Гуляйполя.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023