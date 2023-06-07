Российские ударные беспилотники «Ланцет» уничтожили артиллерию и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эксклюзивные кадры есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как беспилотник наводит прицел на объект с достаточно большой высоты и наносит точный удар. Таким образом были поражены сразу несколько экземпляров техники ВСУ, которую боевики пытались скрыть между деревьями в лесу.

Ранее в этот день российские военнослужащие спецназначения с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» также уничтожили украинское артиллерийское орудие 2С9 «Нона» в районе населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении. Также группировка «Запад» за последние сутки уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

За несколько дней до этого, 4 июня, «Ланцеты» уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, боевую бронированную машину и автомобиль в районе села Сухие Ялы. Российские военные ударом огнеметных систем «Солнцепек» также уничтожили пункт дислокации украинских националистов около Гуляйполя.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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