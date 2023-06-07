Группировка «Запад» уничтожила три ДРГ ВСУ на купянском направлении

Группировка войск «Запад» за последние сутки уничтожила три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в среду, 7 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в разговоре с ТАСС.

«Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий», — заявил Зыбинский.

По словам начальника пресс-центра, в ходе боев на купянском направлении в районе урочища Ревучее артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» уничтожили орудие противника Д-20 огнем из гаубицы «Мста-С», а также в районе населенного пункта Стельмаховка российские военнослужащие спецназначения с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили украинское артиллерийское орудие 2С9 «Нона».

Помимо этого Зыбинский сообщил, что группировка нанесла авиационные ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружений и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны.

Огонь из зенитного комплекса «Тор» уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сказал Зыбинский.

Ранее в этот день Министерство обороны рассказало, что расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили крылатую ракету и беспилотники ВСУ на краснолиманском направлении.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие на запорожском направлении поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и живую силу противника в районе Новоданиловки.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что на купянском направлении за сутки пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. ВС РФ не допустили обхода и вклинения в свою оборону противника в районе Берховки, в ходе боев уничтожено более 260 военных ВСУ.

Также ВС РФ отбили опорный пункт роты украинских сил на марьинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом глава оборонного ведомства указал, что «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм». Министр обратил внимание на то, что украинские войска понесли «значительные и несопоставимые потери».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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