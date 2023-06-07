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Нутрициолог указал на пользу яблок для пожилых людей

Нутрициолог Арзамасцев отметил пользу яблок для пожилых людей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе яблок для пожилых людей.

В беседе с «Москвой 24» во вторник, 6 июня, специалист объяснил, что яблоки обладают общеукрепляющим действием, благотворно влияют на пищеварение и помогают поддержать уровень железа в крови у людей старше 60 лет.

По словам эксперта, в яблоках содержится большое количество витаминов и железа. Кроме того, яблоки можно есть для поддержания иммунитета, отмечает Федеральное агентство новостей. В кисло-сладких и кислых яблоках нет избытка сахаров, пишет RT.

Кроме того, употребление яблок способствует улучшению работы ЖКТ. Если у пожилого человека нет с ним проблем, например нет гастрита, то яблоки будут полезны для пищеварения, отметил врач, сообщает телеканал «360».

Арзамасцев добавил, что в этих фруктах содержится много клетчатки и пектинов, улучшающих перистальтику кишечника. Кроме того, они помогают бороться с запорами, которые часто бывают у людей старше 60 лет.

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В августе прошлого года диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова рассказала о пользе яблок при похудении.

По словам специалиста, в них содержатся полифенолы, которые способствуют уменьшению жировых отложений, а яблочная кислота улучшает обмен веществ. Плотникова посоветовала выбирать зеленые яблоки, так как они менее калорийны. Кроме того, они еще полезны для зубов и полости рта.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на врача гастроэнтеролога-гепатолога Ольгу Аришеву писал, что, согласно ряду исследований, яблоки могут снизить риск рака кишечника, а также простаты и легких. Клетчатка из кожуры и мякоти яблок стимулирует работу кишечника.

В ноябре 2021 года врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, почему некоторым людям не стоит есть яблоки с кожурой. По его словам, они противопоказаны людям с заболеваниями желудка. Особенно это касается тех, кто страдает от язвенной болезни или эрозивного гастрита. Врач объяснил, что яблочная кожура достаточно грубая и может травмировать язвенную поверхность, пишет НСН.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева также предостерегла людей с заболеваниями ЖКТ от употребления яблок. По ее словам, их стоит ограничить при гастрите или язве. Она объяснила, что повышенная кислотность фрукта может вызвать раздражение слизистых, сообщает телеканал «Звезда».

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