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Минпромторг назвал примеры успешного импортозамещения автоэлектроники

Минпромторг рассказал, какую автоэлектронику смогли импортозаместить предприятия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российским производителям удалось достичь определенных успехов в сфере импортозамещения автоэлектроники. Об этом в среду, 7 июня, рассказал «РИА Новости» замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

По его словам, на сегодняшний день в стране организован выпуск электронных блоков управления (занимают основную часть электронной архитектуры в автомобиле), частично заменены датчики, разъемы жгутовой продукции и сама жгутовая продукция.

Кроме того, Шпак упомянул, что некоторые зарубежные производители электронных блоков управления для автопромышленности нарушили договорные обязательства и прекратили поставки в Россию. В этой связи весной 2022 года было принято решение о переходе на санкционно-стойкие электронные блоки управления и унификации базовых радиоэлектронных компонентов с последующим использованием отечественных аналогов.

«Таким образом <...> удалось избежать остановки конвейеров», — заключил собеседник агентства.

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Накануне стало известно, что российский производитель АвтоВАЗ рассматривает возможность перехода на шестидневную рабочую неделю и ускоренного производство различных моделей Lada после корпоративного отпуска, если за это время завод получит необходимые комплектующие.

До этого, 29 мая, АвтоВАЗа заявил о преждевременном корпоративном отпуске, который продлится до 19 июня. Причиной стали проблемы в логистике комплектующих. Изначально сотрудники должны были взять трехнедельный перерыв с 24 июля.

Известно, что в ходе корпоративного отпуска АвтоВАЗ завершит валидацию на конвейер новых деталей и узлов, которые были локализованы в России или поставлены новыми партнерами из других стран в рамках поэтапного плана импортозамещения.

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