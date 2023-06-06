Реклама
Прямой эфир
Общество
Торговая сеть «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов
Общество
Режим ЧС введен после атаки на Каховскую ГЭС
Происшествия
В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
Происшествия
Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
Происшествия
Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду после прорыва
Общество
Военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС
Общество
В Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на 12 млн рублей
Происшествия
Четыре человека пострадали после взрыва на АЗС в Томске
Мир
ВС РФ и КНР провели совместное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях
Общество
В зону подтопления возле Каховской ГЭС могут попасть 80 населенных пунктов
Общество
Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области достигло 51
Происшествия
Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении задвижек после ударов по ГЭС

АвтоВАЗ может перейти на шестидневку после корпоративного отпуска

0
Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский производитель АвтоВАЗ может ввести шестидневную рабочую неделю после трехнедельного корпоративного отпуска, который завершится 19 июня. Об этом во вторник, 6 июня, сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» рассказало в социальной сети «ВКонтакте».

По данным инсайдеров, знакомых с ситуацией, автопроизводитель будет вводить дополнительные смены по субботам при условии, что АвтоВАЗу будет хватать достаточного количества комплектующих.

В случае, если автозавод за время отпуска получит запас необходимых комплектующих из-за рубежа, АвтоВАЗ намеревается нарастить объемы производства за счет субботних смен на всех линиях сборки. Производство Lada различных моделей будет продолжаться в ускоренном темпе до тех пор, пока на заводе не закончится запас комплектующих.

Рыба твоей мечты: как едет новая Lada
Тест-драйв седана Vesta NG и универсала Vesta SW Cross

АвтоВАЗ объявил 29 мая о преждевременном корпоративном отпуске, который продлится до 19 июня. Преждевременный отпуск объявили в связи с проблемами в логистике комплектующих. Изначально сотрудники АвтоВАЗа должны были взять трехнедельный перерыв с 24 июля.

Известно, что в ходе корпоративного отпуска АвтоВАЗ завершит валидацию на конвейер новых деталей и узлов, которые были локализованы в России или поставлены новыми партнерами из других стран в рамках поэтапного плана импортозамещения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023