АвтоВАЗ может перейти на шестидневку после корпоративного отпуска
Российский производитель АвтоВАЗ может ввести шестидневную рабочую неделю после трехнедельного корпоративного отпуска, который завершится 19 июня. Об этом во вторник, 6 июня, сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» рассказало в социальной сети «ВКонтакте».
По данным инсайдеров, знакомых с ситуацией, автопроизводитель будет вводить дополнительные смены по субботам при условии, что АвтоВАЗу будет хватать достаточного количества комплектующих.
В случае, если автозавод за время отпуска получит запас необходимых комплектующих из-за рубежа, АвтоВАЗ намеревается нарастить объемы производства за счет субботних смен на всех линиях сборки. Производство Lada различных моделей будет продолжаться в ускоренном темпе до тех пор, пока на заводе не закончится запас комплектующих.
АвтоВАЗ объявил 29 мая о преждевременном корпоративном отпуске, который продлится до 19 июня. Преждевременный отпуск объявили в связи с проблемами в логистике комплектующих. Изначально сотрудники АвтоВАЗа должны были взять трехнедельный перерыв с 24 июля.
Известно, что в ходе корпоративного отпуска АвтоВАЗ завершит валидацию на конвейер новых деталей и узлов, которые были локализованы в России или поставлены новыми партнерами из других стран в рамках поэтапного плана импортозамещения.