Минпромторг РФ анонсировал поставки отечественных систем ABS с 1 июля

Антиблокировочные тормозные системы (ABS) отечественного производства начнут поступать в автоконцерны с 1 июля. Об этом в среду, 7 июня, сообщил «РИА Новости» замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

«Уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», — сказал он.

При этом собеседник агентства не стал называть точные сроки запуска нового производства.

По словам Шпака, на сегодняшний день в России удалось наладить импортозамещение электронных блоков управления жгутовой продукции и частично датчиков. В планах — увеличение доли собственных электронных компонентов в автопроме, а также локализация недостающей электронной архитектуры.

Ранее, 1 июня, стало известно, что в декабре текущего года установка системы ABS вернется в список обязательных требований к выпуску машин в РФ. С весны 2022 года в стране допускается не устанавливать систему ABS на фоне проблем с ввозом комплектующих.

Кроме того, в начале месяца вступил в силу новый перечень минимальных технических требований как к российским автомобилям, так и к ввозимому из-за рубежа транспорту. В частности, был запрещен импорт машин из дружественных государств в упрощенном порядке.