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С июня в России ужесточат требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям
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С июня в России ужесточат требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С 1 июня в России будет действовать новый перечень минимальных технических требований как к выпускаемым в стране автомобилям, так и к ввозимому из-за рубежа транспорту. Со списком вступающих в силу требований можно ознакомиться на портале Минпромторга.

Согласно документу, с 1 июня текущего года все выпускаемые в Российской Федерации автомобили должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2».

Также будет запрещен ввоз автомобилей из дружественных стран в упрощенном порядке. Таким образом, все ввозимые из-за рубежа автомобили должны быть оснащены устройствами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

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13 марта стала известно, что интеграция государственной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС со всеми действующими «Системами-112» завершена в 85 регионах России.

По словам замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова, успешное завершение интеграции ЭРА-ГЛОНАСС и «Систем-112» 85 регионов России — это важнейший шаг для сохранения жизни и здоровья людей на автомобильных дорогах. Баканов отметил, что этот шаг позволит существенно сократить время с момента вызова до момента оказания помощи экстренными оперативными службами.

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