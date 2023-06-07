СК РФ проверит видео с признанием «азовца» в расстреле мирных жителей

Следственный комитет России начнет расследование после обнародования видео, на котором взятый в плен украинский боевик нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) признался в убийстве мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года. Об этом во вторник, 6 июня, написала пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины на территории Белгородской, Херсонской областей и ДНР. <…> СМИ опубликовали видео, на котором пленный украинский военнослужащий запрещенного в Российской Федерации националистического полка «Азов» признался в убийстве мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что взятый в плен украинский боевик нацбатальона «Азов» признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года. Он отметил, что по машине стреляло два боевика, каждый сделал примерно по 10 выстрелов. При этом на машине были опознавательные знаки в виде белых ленточек на фарах.

Ранее, 31 мая, Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному сроку Максима Кондрашева, военнослужащего объединения «Азов», обстрелявшего автобус с мирными жителями.

21 мая стало известно, что южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит два первых уголовных дела, фигурантами которых являются боевики группировки «Медведи SS» радикального нацбатальона «Азов». В качестве подсудимых по этим делам проходят 33 человека.

В ДНР 28 марта приговорили к 20 годам лишения свободы украинского бойца за убийство женщины в Мариуполе. Трагедия произошла весной 2022 года.

23 марта Верховный суд ДНР вынес приговоры украинским военнослужащим Андрею Найдёну и Даниле Коленову, их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ), а также в убийстве двух лиц, совершенном группой (п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Они приговорены к наказанию в виде 25 лет лишения свободы каждому.

До этого, 17 марта, украинского военнослужащего Андрея Карманова приговорили к 20 годам колонии строгого режима за то, что он расстрелял мирных жителей в Рубежном в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.