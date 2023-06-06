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Азовец признался в расстреле машины в Мариуполе с мирными людьми

«РИА Новости»: «Азовец» признался в расстреле машины с мирными жителями и детьми в Мариуполе
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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Взятый в плен украинский боевик нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года. Об этом 6 июня сообщило агентство «РИА Новости».

«Нами была обнаружена машина ВАЗ-2109 синего цвета, которая двигалась с позиций, где находился предполагаемый противник. После чего были сделаны предупредительные выстрелы вверх, на что автомобиль не отреагировал, и по команде старшего «Огонь!» мы начали стрелять по машине», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по машине стреляло два боевика, каждый сделал примерно по 10 выстрелов. При этом на машине были опознавательные знаки в виде белых ленточек на фарах.

По словам боевика, в машине, по которой был открыт огонь, были двое мужчин, две женщины и трое детей.

«Водитель машины умер, также второй пассажир на переднем сиденье находился без движения, и у маленького мальчика было ранение в левое плечо», — рассказал боевик.

Он уточнил, что не знает о дальнейшей судьбе выживших, но их якобы передали местным жителям, которые отправили пострадавших в работающую на тот момент городскую больницу.

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Ранее, 31 мая, верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному сроку Максима Кондрашева, военнослужащего объединения «Азов», обстрелявшего автобус с мирными жителями.

21 мая стало известно, что южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит два первых уголовных дела, фигурантами которых являются боевики радикальной террористической группировки «Азов» группировки «Медведи SS». В качестве подсудимых по этим делам проходят 33 человека.

В ДНР 28 марта приговорили к 20 годам лишения свободы бойца украинского нацбатальона «Азов за убийство женщины в Мариуполе. Трагедия произошла весной 2022 года.

23 марта Верховный суд ДНР вынес приговоры украинским военнослужащим Андрею Найдёну и Даниле Коленову, их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ), а также в убийстве двух лиц, совершенном группой (п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Они приговорены к наказанию в виде 25 лишения свободы каждому.

До этого, 17 марта, украинского военнослужащего Андрея Карманова приговорили к 20 годам колонии строгого режима за то, что он расстрелял мирных жителей в Рубежном в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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