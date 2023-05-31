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Бывшего «азовца» приговорили к пожизненному сроку за обстрел автобуса с гражданами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил в среду, 31 мая, к пожизненному сроку Максима Кондрашева военнослужащего объединения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), обстрелявшего автобус с мирными жителями. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

По данным следствия, командир отделения зенитно-ракетного дивизиона «Азова» Максим Кондрашев 2 марта 2022 года в Мариуполе возле комбината «Азовсталь» открыл огонь из автомата по автобусу. От полученных ранений находившиеся в автобусе трое мужчин и женщина скончались на месте.

Кондрашева признали виновным по статьям «убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте» (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

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В конце марта пресс-служба СКР сообщила, что в ДНР приговорили к 20 годам лишения свободы бойца украинского нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) за убийство женщины в Мариуполе. Трагедия произошла весной 2022 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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