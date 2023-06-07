Поляки обеспокоились появлением товаров с изображением Бандеры в Кракове

Появление товаров с изображением Степана Бандеры на витринах магазинов в центре Кракова обеспокоило местных жителей. Об этом сообщило польское издание Do Rzeczy со ссылкой на публикацию священника Тадеуша Исаковича-Залеского.

Священнослужитель заметил в продаже игру на тему истории Украины, на коробке которой был размещен портрет Бандеры.

«Что об этом скажут мэр Яцек Майхровский и краковчане Анджей Дуда и Рышард Терлецкий? Что об этом скажет Каминьский (министр внутренних дел и администрации — ​Ред.), предшественника которого Бандера убил?» — написал Исакович-Залеский в своем Twitter.

Ранее, в начале мая, польский журналист Витольд Гадовский призвал объявлять врагами народа украинцев, восхваляющих нацизм.

17 февраля обозреватель польской газеты заявил, что бандеровцам, приехавшим в Польшу в качестве беженцев с Украины, следует немедленно вернуться домой, так как в Варшаве им не рады. Он подчеркнул, что проблема неонацистских взглядов со стороны украинских мигрантов будет только нарастать.

3 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.