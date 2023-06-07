Реклама
Прямой эфир
Мир
Минобороны Германии поручило отправить на Украину 20 БМП Marder
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения двух граждан КНДР во Владивостоке
Мир
Байден пообещал помощь Украине после разрушения дамбы Каховской ГЭС
Мир
Такер Карлсон допустил причастность Киева к инциденту на Каховской ГЭС
Мир
Додик заявил о попытках британских спецслужб свергнуть Вучича
Армия
Танкисты ЗВО поддержали наступление ВС РФ на купянском направлении
Общество
Бастрыкин поставил на контроль расследование разрушения Каховской ГЭС
Мир
Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области
Мир
Дипломаты посольства РФ в США возложили цветы к памятнику Пушкину
Мир
На Западе увидели признаки начала контрнаступления ВСУ
Мир
Захарова назвала «пропагандистским перформансом» демонстрацию Т-72 в Амстердаме
Мир
Поляки обеспокоились появлением товаров с изображением Бандеры в Кракове

Поляки обеспокоились появлением товаров с изображением Бандеры в Кракове

Do Rzeczy: поляки обеспокоены появлением товаров с изображением Бандеры в центре Кракова
0
Фото: Global Look Press/Artur Widak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появление товаров с изображением Степана Бандеры на витринах магазинов в центре Кракова обеспокоило местных жителей. Об этом сообщило польское издание Do Rzeczy со ссылкой на публикацию священника Тадеуша Исаковича-Залеского.

Священнослужитель заметил в продаже игру на тему истории Украины, на коробке которой был размещен портрет Бандеры.

«Что об этом скажут мэр Яцек Майхровский и краковчане Анджей Дуда и Рышард Терлецкий? Что об этом скажет Каминьский (министр внутренних дел и администрации — ​Ред.), предшественника которого Бандера убил?» — написал Исакович-Залеский в своем Twitter.

Война извинений: почему в Польше снова вспомнили о Волынской резне
Варшава требует от Зеленского «взять больше ответственности»

Ранее, в начале мая, польский журналист Витольд Гадовский призвал объявлять врагами народа украинцев, восхваляющих нацизм.

17 февраля обозреватель польской газеты заявил, что бандеровцам, приехавшим в Польшу в качестве беженцев с Украины, следует немедленно вернуться домой, так как в Варшаве им не рады. Он подчеркнул, что проблема неонацистских взглядов со стороны украинских мигрантов будет только нарастать.

3 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023