Эксперт оценила итоги встречи Путина с губернатором Магаданской области

Генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин дала комментарий «Известиям» по итогам встречи президента России Владимира Путина с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

«Конечно, результаты этой встречи можно оценить, как позитивные для губернатора. Сделано в регионе было немало, что заслужило соответствующей оценки президента», — отметила эксперт.

Линдигрин подчеркнула, что область, население которой составляет всего около 140 тыс. человек, превратилась практически в большую стройку. Как она отметила, за последнее время в строй ввели две новые школы и детский сад. Строятся еще пять объектов образования, включая Центр образования для детей с ограниченными возможностями и кампус «Одаренные дети».

«В сфере здравоохранения также развернулось масштабное строительство. Открыли современный онкологический диспансер в Магадане и Центр медосмотров. Строится перинатальный центр в столице региона. Достигнута договоренность о строительстве инфекционной областной больницы. Возрождается строительство жилья, куда переселяются жильцы аварийных домов, значительная часть жилья зарезервирована как арендная для специалистов, приезжающих жить и работать на Колыму», — рассказала гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

Кроме того, эксперт отметила, что около 10 млрд рублей — инвестиции в строительство нового терминала аэропорта Магадана.

«На финише реконструкция с привлечением частных инвестиций уникального санатория в поселке Талая и туркомплекса на острове Завьялова, который превратят в сплошную заповедно-рекреационную зону», — поделилась она.

Крупные инвестиции идут и в реконструкцию систем ЖКХ. По словам Линдигрин, в условиях крайнего Севера это очень важно. В регионе делают всё, чтобы как можно больше людей принимали решение не только работать, но и жить на Колыме, чтобы к вахтовикам приезжали семьи, была возможность отдать детей в современную школу, пойти в хороший спорткомплекс.

Как было отмечено на встрече, у людей появилась перспектива, и этот тренд необходимо развивать и усиливать, считает эксперт.

Встреча Владимира Путина с губернатором Магаданской области прошла во вторник, 6 июня, в Кремле. В конце встречи Сергей Носов обратился к президенту за поддержкой своей кандидатуры на грядущих выборах. Глава РФ отреагировал положительно, подчеркнув: самое главное — это поддержка людей.