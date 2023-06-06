Посла Бельгии в Москве вызвали в МИД РФ

Посол Бельгии в Москве Марк Михельсен был вызван в МИД России. Об этом сообщили во вторник, 6 июня, в дипведомстве.

«Ему был заявлен решительный протест в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИД отметили, что российская сторона неоднократно предупреждала об опасности накачки Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными вооружениями и техникой, которые затем бесконтрольно расползаются по разным регионам и попадают в руки террористов.

В этой связи Брюссель призвали не закрывать глаза на множащиеся свидетельства поддержки киевским режимом террористических формирований, целью которых становится мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в России.

Ранее, 4 июня, сообщалось, что МИД и минобороны Бельгии намерены «при первой возможности» потребовать у Киева объяснений по поводу применения украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) оружия ее производства под Белгородом. Таким образом Брюссель отреагировал на опубликованные газетой The Washington Post данные о том, что украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область в прошлом месяце, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.

В Брюсселе также указали, что оружие предназначалось исключительно для украинских военных в целях защиты своей территории и населения, что прямо указывается в сопроводительных документах для каждой поставки.

Группа диверсантов совершила попытку проникновения на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. Боевики были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Всего было уничтожено порядка 70 членов ДРГ.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что факт того, что при проникновении диверсантов в Белгородскую область использовалась иностранная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности Запада в украинский конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле прошлого года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.