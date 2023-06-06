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Военные РФ нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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ВС РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 6 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ был нанесен Воздушно-космическими силами России.

Назначенный объект был поражен. «Цель удара достигнута», — добавил официальный представитель Минобороны РФ.

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Ранее в этот день сообщалось, что российские военнослужащие на запорожском направлении поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоданиловки.

Также российские войска отбили опорный пункт роты украинских сил на марьинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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