Российские войска отбили опорный пункт роты украинских сил на марьинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 6 июня, сообщил старший офицер артиллерийской батареи с позывным «Тамбов» в разговоре с «РИА Новости».

«Взяли опорный пункт роты на марьинском направлении, продолжаем биться», — сказал он.

По данным военнослужащих, которые принимали участие в штурме, после воздушной разведки артиллерийский полк 150-й бригады нанес огневое поражение позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем штурмовики 110-й бригады отбили опорный пункт роты у 79-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии.

В ходе боевых сражений сторона противника понесла потери ранеными, убитыми и пленными. Отмечается, что в настоящий момент бои на данном направлении фронта продолжаются и имеют ожесточенный характер.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили восемь украинских танков Leopard производства ФРГ и 1,5 тыс. боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, суммарные потери ВСУ составили более 1,5 тыс. украинских боевиков, 28 танков, в том числе три колесных танка АМХ-10 французского производства и 109 боевых бронированных машин.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, а также 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей при попытке наступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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