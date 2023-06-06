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Группировка «Восток» поразила станцию РЭБ на запорожском направлении

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 6 июня сообщил, что российские военнослужащие на запорожском направлении поразили украинский опорный пункт районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоданиловки.

«На запорожском направлении огнем гаубичной артиллерии поражен опорный пункт противника в районе Степового, станция РЭБ и живая сила ВСУ в районе Новоданиловки, пункты временной дислокации боевиков в Новоандреевке и в районе населенного пункта Щербаки», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Чехов рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки «Восток» ликвидировали украинскую гаубицу «Мста-Б» в районе Червоной Криницы.

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Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, а также 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей при попытке наступления.

4 июня начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что расчетами РСЗО «Град» была поражена живая сила на позициях бригады теробороны ВСУ в Полтавке. Кроме того, российские военные ударом огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации украинских националистов около Гуляйполя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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