Путин рекомендовал регионам бесплатно предоставлять героям СВО участки земли

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов бесплатно предоставлять героям специальной военной операции земельные участки. Это следует из распоряжения главы государства, опубликованного 6 июня на интернет-портале правовых актов.

Исключения составили Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Глава государства рекомендовал властям на местах принять законодательные акты, в которых устанавливались бы случаи предоставления в собственность бесплатно военнослужащим, лицам, заключившим контракты с Минобороны, лицам, проходящим службу в нацгвардии РФ и имеющим специальные звания полиции, а также удостоенным звания Героя России или наград в ходе спецоперации земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Рекомендации также касаются родственников россиян, погибших в ходе специальной военной операции.

Документы должны быть проработаны в соответствии с Земельным кодексом РФ, говорится в распоряжении.

В конце мая президент на оперативном совещании с членами Совета безопасности обсудил дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей.

В том же месяце первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак сообщил, что Путину направлен четвертый доклад рабочей группы по мерам поддержки участников СВО и членов их семей, которые предлагается включить в единый стандарт.

Также разработан социальный паспорт участника СВО, в него вносятся информация о семье, план помощи его родственникам в реализации мер поддержки.

В апреле Путин на встрече с Турчаком поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации по защите Донбасса.