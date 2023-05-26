Путин обсудил с Совбезом дополнительные соцгарантии участникам СВО

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил обсудить дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Об этом сообщается 26 мая на сайте Кремля.

«Мы сегодня обсудим дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей», — сказал российский лидер.

Слово для доклада он предоставил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В заседании Совбеза приняли участие, в частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, а также главы силовых ведомств.

Ранее, 17 мая, первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак сообщил, что Путину направлен четвертый доклад рабочей группы по мерам поддержки участников СВО и членов их семей, которые предлагается включить в единый стандарт.

Также разработан социальный паспорт участника СВО, в него вносятся информация о семье, план помощи его родственникам в реализации мер поддержки.

За день до этого он рассказал, что рабочая группа создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.

В апреле Путин на встрече с Турчаком поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации по защите Донбасса, которая проходит с 24 февраля 2022 года. Тогда Турчак выступил с инициативой «провести точечную законодательную работу» и уравнять положение всех участников специальной военной операции.