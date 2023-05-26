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Путин обсудил с Совбезом дополнительные соцгарантии участникам СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил обсудить дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Об этом сообщается 26 мая на сайте Кремля.

«Мы сегодня обсудим дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей», — сказал российский лидер.

Слово для доклада он предоставил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В заседании Совбеза приняли участие, в частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, а также главы силовых ведомств.

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Ранее, 17 мая, первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак сообщил, что Путину направлен четвертый доклад рабочей группы по мерам поддержки участников СВО и членов их семей, которые предлагается включить в единый стандарт.

Также разработан социальный паспорт участника СВО, в него вносятся информация о семье, план помощи его родственникам в реализации мер поддержки.

За день до этого он рассказал, что рабочая группа создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.

В апреле Путин на встрече с Турчаком поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации по защите Донбасса, которая проходит с 24 февраля 2022 года. Тогда Турчак выступил с инициативой «провести точечную законодательную работу» и уравнять положение всех участников специальной военной операции.

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