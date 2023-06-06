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СМИ сообщили о поиске Netflix актера на роль вампира Региса в сериале «Ведьмак»

Redanian Intelligence: Netflix ищет голливудскую звезду на роль вампира Региса в «Ведьмаке»
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Фото: CD Projekt
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Стриминговая платформа Netflix ищет голливудскую звезду на роль вампира Региса в четвертом сезоне сериала «Ведьмак». Об этом 5 июня сообщил портал Redanian Intelligence со ссылкой на источники.

По сюжету Регис является другом и соратником главного героя Геральта. Он появляется в пятой книге Анджея Сапковского из цикла про ведьмака «Крещение огнем», по мотивам которой снят сериал. Также Регис присутствует в дополнении «Кровь и вино» для третьей части компьютерной игры «Ведьмак».

Роль вампира хотят отдать популярному актеру в возрасте от 50 до 60 лет, однако пока, по данным портала, на нее нет кандидатов.

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Производство четвертого сезона «Ведьмака» планируется начать в сентябре этого года. Премьера третьего сезона состоится 29 июня. В этот день выйдут первые пять серий шоу, остальные три эпизода стриминг выпустит 27 июля.

Третий сезон сериала «Ведьмак» станет последним, где главную роль сыграл Генри Кавилл. В следующем, четвертом, сезоне его заменит актер Лиам Хемсворт. Он известен зрителям по фильмам франшизы «Голодные игры».

О том, что Генри Кавилл больше не будет сниматься в «Ведьмаке», стало известно в октябре 2022 года. Сам актер пожелал Хемсворту насладиться погружением в образ Геральта и выразил уверенность, что тот справится с перевоплощением.

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