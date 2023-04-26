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В Сети появился дебютный тизер третьего сезона сериала «Ведьмак»

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В Сети опубликовали дебютный тизер третьего сезона сериала «Ведьмак». Ролик доступен с 25 апреля на YouTube стримингового сервиса Netflix.

На кадрах видно, как Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла признается, что в первый раз почувствовал «настоящий страх». После этого можно увидеть кадры из нового сезона, пишет RT. Также можно увидеть чародейку Йеннифер и Цири, уточняет «Газета.Ru». Девочка пытается спастись от всадников на темных лошадях, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Сезон будет разделен на две части. Как уточняет Variety, пять серий сезона выйдет 29 июня, три эпизода — 27 июля.

Третий сезон сериала «Ведьмак» станет последним, где главную роль сыграл Генри Кавилл, пишет Life.ru. В следующем, четвертом, сезоне его заменит актер Лиам Хемсворт, отмечает «Ридус». Он известен зрителям по фильмам франшизы «Голодные игры».

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О том, что Генри Кавилл больше не будет сниматься в «Ведьмаке», стало известно в октябре 2022 года. Сам актер пожелал Хемсворту насладиться погружением в образ Геральта и выразил уверенность, что тот справится с перевоплощением, отмечает телеканал «360».

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