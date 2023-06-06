Спасший сослуживцев при обстреле участник СВО рассказал о разговоре с Путиным

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с участником спецоперации по защите Донбасса, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела. О звонке рассказал сам военный Юрий Жуланов 6 июня.

«Он [Путин] интересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием и медицинским обеспечением», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Военнослужащий признался, что ему было очень приятно услышать похвалу от главы государства.

«[Путин] меня похвалил. Очень было приятно. Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания», — подчеркнул Жуланов.

23 мая Путин, вручая госнаграды в Екатерининском зале Кремля, указал на стойкость бойцов — участников СВО. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что заинтересованность в судьбе родины, а также готовность защищать национальные интересы — это отличительная черта русского народа.

Президент России 13 января указал на важность поддержки участников СВО. Они должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны России, считает глава государства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.