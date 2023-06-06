Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта
Происшествия
Свыше 73 тыс. абонентов в Донецке остались без света после обстрела ВСУ
Общество
Не имеющие русских аналогов иностранные слова включат в словарь
Общество
Мэр Новой Каховки сообщил о поднятии уровня воды до 11 м в районе ГЭС
Общество
Из Белгородской области вывезли почти 60 тыс. человек
Общество
Дело о теракте возбуждено по факту разрушения Каховской ГЭС
Общество
В Кремле опровергли данные о введении военного положения в приграничных регионах
Происшествия
Во Владивостоке пропали двое граждан КНДР
Общество
Торговая сеть «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов
Общество
Режим ЧС введен после атаки на Каховскую ГЭС
Происшествия
В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
Происшествия
Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС

Врач назвала лекарства, после которых не стоит садиться за руль

Врач Шуппо: после некоторых антибиотиков и противовирусных не стоит садиться за руль
0
Фото: Global Look Press/Picture Alliance/Klaus Ohlenschläger
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перечень препаратов, после употребления которых не рекомендуется садиться за руль, очень широк. Об основных из них «Известиям» 6 июня рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

«Вызывать «опьянение» могут все нейроактивные лекарства (антиконвульсанты, анестетики и психотропные средства). Определенной нейротоксичностью также могут обладать и антибиотики, глюкокортикостероиды, противовирусные средства, статины, антипсихотики, антиконвульсанты, анестетики и антидепрессанты», — рассказала Шуппо.

Например, по ее словам, бромиды вызывают снижения когнитивности, антиконвульсанты могут стать причиной суицидальных мыслей, а у вальпроатов было выявлено влияние на снижение оперативной памяти.

«В первую очередь это обусловлено способностью данных групп препаратов проникать через гематоэнцефалический барьер и накапливаться в центральной нервной системе», — подчеркнула врач.

Колесная формула: водителей будут лишать прав за лекарственное опьянение
Под запретом могут оказаться анестетики, противосудорожные, снотворные и седативные средства

Ранее в этот день в пресс-службе Ассоциации юристов России сообщили, что водителей могут начать лишать прав за так называемое лекарственное опьянение, после того как правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки в КоАП.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023