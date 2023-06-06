Врач назвала лекарства, после которых не стоит садиться за руль
Перечень препаратов, после употребления которых не рекомендуется садиться за руль, очень широк. Об основных из них «Известиям» 6 июня рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
«Вызывать «опьянение» могут все нейроактивные лекарства (антиконвульсанты, анестетики и психотропные средства). Определенной нейротоксичностью также могут обладать и антибиотики, глюкокортикостероиды, противовирусные средства, статины, антипсихотики, антиконвульсанты, анестетики и антидепрессанты», — рассказала Шуппо.
Например, по ее словам, бромиды вызывают снижения когнитивности, антиконвульсанты могут стать причиной суицидальных мыслей, а у вальпроатов было выявлено влияние на снижение оперативной памяти.
«В первую очередь это обусловлено способностью данных групп препаратов проникать через гематоэнцефалический барьер и накапливаться в центральной нервной системе», — подчеркнула врач.
Ранее в этот день в пресс-службе Ассоциации юристов России сообщили, что водителей могут начать лишать прав за так называемое лекарственное опьянение, после того как правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки в КоАП.