Юристы допустили лишение водительских прав за употребление лекарств за рулем

Водителей могут начать лишать прав за так называемое лекарственное опьянение после того, как правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки в КоАП. Об этом 6 июня, во вторник, сообщает пресс-служба Ассоциации юристов России.

По словам председателя правления ассоциации Владимира Груздева, входящего в правительственную комиссию, поправки дадут возможность наказывать водителей, которые находятся под действием «лекарственного опьянения». Груздев объяснил, что законодательные нормы, которые действуют сейчас, не позволяют привлекать к ответственности автомобилистов, чье состояние вызвано не наркотическими и не психотропными медикаментозными препаратами, которые могут ухудшать внимание и реакцию.

По словам представителей Ассоциации юристов России, управление автомобилем под влиянием медикаментов создает такую же опасность на дороге, как вождение в алкогольном или наркотическом опьянении.

Известно, что в перечень лекарств, после употребления которых будет запрещено водить автомобиль, войдут, например, анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства.

5 июня депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением освободить на год от транспортного налога россиян, которые получили автомобиль по наследству. Согласно инициативе, далеко не все наследники обладают водительскими правами или вовсе не планируют пользоваться унаследованным авто. Документ гласит, что получившие автомобиль наследники, как правило, продают машину в течение первого года владения.

Другой аргумент в пользу введения годичного перерыва ― время, которое занимает у нового владельца на получение водительского удостоверения, когда автомобиль фактически будет простаивать без движения.