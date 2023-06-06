Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
Происшествия
Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после подрыва Каховской ГЭС
Происшествия
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
Общество
Военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС
Общество
В Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на 12 млн рублей
Происшествия
Четыре человека пострадали после взрыва на АЗС в Томске
Мир
ВС РФ и КНР провели совместное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях
Общество
В зону подтопления возле Каховской ГЭС могут попасть 80 населенных пунктов
Общество
Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области достигло 51
Происшествия
Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении задвижек после ударов по ГЭС
Мир
МИД РФ заявил о работе над запуском арбитража против США из-за невыдачи виз
Общество
В отношении экс-главы иркутского минздрава возбудили еще одно дело

Юристы допустили лишение водительских прав за употребление лекарств за рулем

0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Bernard Jaubert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водителей могут начать лишать прав за так называемое лекарственное опьянение после того, как правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки в КоАП. Об этом 6 июня, во вторник, сообщает пресс-служба Ассоциации юристов России.

По словам председателя правления ассоциации Владимира Груздева, входящего в правительственную комиссию, поправки дадут возможность наказывать водителей, которые находятся под действием «лекарственного опьянения». Груздев объяснил, что законодательные нормы, которые действуют сейчас, не позволяют привлекать к ответственности автомобилистов, чье состояние вызвано не наркотическими и не психотропными медикаментозными препаратами, которые могут ухудшать внимание и реакцию.

По словам представителей Ассоциации юристов России, управление автомобилем под влиянием медикаментов создает такую же опасность на дороге, как вождение в алкогольном или наркотическом опьянении.

Известно, что в перечень лекарств, после употребления которых будет запрещено водить автомобиль, войдут, например, анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства.

Не хочу учиться: почему в России становится меньше автомобилистов
С первого раза на права сдают только 18% выпускников автошкол

5 июня депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением освободить на год от транспортного налога россиян, которые получили автомобиль по наследству. Согласно инициативе, далеко не все наследники обладают водительскими правами или вовсе не планируют пользоваться унаследованным авто. Документ гласит, что получившие автомобиль наследники, как правило, продают машину в течение первого года владения.

Другой аргумент в пользу введения годичного перерыва ― время, которое занимает у нового владельца на получение водительского удостоверения, когда автомобиль фактически будет простаивать без движения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023