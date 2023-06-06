Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта
Происшествия
Свыше 73 тыс. абонентов в Донецке остались без света после обстрела ВСУ
Общество
Не имеющие русских аналогов иностранные слова включат в словарь
Общество
Мэр Новой Каховки сообщил о поднятии уровня воды до 11 м в районе ГЭС
Общество
Из Белгородской области вывезли почти 60 тыс. человек
Общество
Дело о теракте возбуждено по факту разрушения Каховской ГЭС
Общество
В Кремле опровергли данные о введении военного положения в приграничных регионах
Происшествия
Во Владивостоке пропали двое граждан КНДР
Общество
Торговая сеть «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов
Общество
Режим ЧС введен после атаки на Каховскую ГЭС
Происшествия
В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
Происшествия
Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
Сюжет:

Белгородский губернатор Гладков заявил об отсутствии противника в регионе

0
Фото: ТАСС/Алексей Гавриш
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По состоянию на 6 июня вражеских подразделений на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, не осталось. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет», — написал глава Белгородской области.

Гладков обратил внимание, что вокруг ситуации отмечается много инсинуаций, люди пытаются «увеличить уровень своей аудитории», комментируя события.

«У нас задача простая — это безопасность и спокойствие людей», — подчеркнул губернатор.

Также Гладков добавил, что в сложившейся ситуации властям Белгородской области удается решить множество сложных вопросов. Однако проблемы остаются, заключил чиновник.

«Обо всех посторонних тут же сообщаем — время-то непростое»
Как Белгородская область живет после террористической атаки ВФУ — в спецрепортаже «Известий»

Ранее во вторник губернатор Белгородской области сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. Люди находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях.

Ранее, 4 июня, Гладков заявил о попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в село Новая Таволжанка. Позднее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли артиллерийский удар по украинской ДРГ, после чего противник был рассеян и отошел с территории.

Атаки на районы Белгородской области ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023