Белгородский губернатор Гладков заявил об отсутствии противника в регионе

По состоянию на 6 июня вражеских подразделений на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, не осталось. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет», — написал глава Белгородской области.

Гладков обратил внимание, что вокруг ситуации отмечается много инсинуаций, люди пытаются «увеличить уровень своей аудитории», комментируя события.

«У нас задача простая — это безопасность и спокойствие людей», — подчеркнул губернатор.

Также Гладков добавил, что в сложившейся ситуации властям Белгородской области удается решить множество сложных вопросов. Однако проблемы остаются, заключил чиновник.

Ранее во вторник губернатор Белгородской области сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. Люди находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях.

Ранее, 4 июня, Гладков заявил о попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в село Новая Таволжанка. Позднее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли артиллерийский удар по украинской ДРГ, после чего противник был рассеян и отошел с территории.

Атаки на районы Белгородской области ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.