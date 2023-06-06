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В Германии начался суд над поддерживающей спецоперацию украинкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В немецком Кельне 6 июня начался суд над украинкой Еленой Колбасниковой, которую обвиняют в «поддержке преступлений» из-за ее заявлений о конфликте на Украине.

В мае прошлого года на митинге со сцены она заявила, что не считает Россию агрессором и что страна, напротив, способствует окончанию военного конфликта, который фактически начался еще до 24 февраля 2022 года. Она также участвовала в организации ряда самых крупных пророссийских автопробегов в Германии. Теперь ей грозит штраф и три года лишения свободы.

Колбасникова в разговоре с журналистом «Известий» выразила надежду, что справедливость восторжествует. Перед началом процесса она также добавила, что ее судят за правду.

Интересы женщины в суде представит юрист из Германии, много лет работающий в сфере борьбы с русофобией и другими правонарушениями против прав человека.

Также сообщается, что к ее выходу у здания собрались провокаторы, которые препятствовали общению с прессой.

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Ранее, 23 марта, Колбасникова в преддверии суда подала заявление на российское гражданство. Как тогда рассказала украинка, ее родным городом является Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск). Однако родилась она в СССР, где с детства воспитывалась с пониманием того, что столица государства — Москва.

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