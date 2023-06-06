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Политолог допустил отказ Байдена от участия в выборах президента США из-за компромата

Гарбузов: республиканцы найдут компромат на Байдена, который не позволит ему переизбираться
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Республиканская партия, вероятно, найдет компромат на действующего президента США Джо Байдена, который не позволит ему переизбираться на пост главы государства. Об этом 6 июня «Известиям» заявил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

По словам эксперта, среди демократов у Байдена мало конкурентов, несмотря на то что он «спотыкается и падает». Гарбузов отметил, что у президента, стремящегося переизбираться, всегда шансов больше, чем у кого-либо, однако республиканцы могут вставить Байдену палки в колеса.

«Бывает, что к решающей фазе кампании появляется какой-то компромат, я не исключаю, что он появится и на этот раз. Я думаю, что республиканцы будут стараться и что-то такое найдут, что сделает невозможным переизбрание Байдена. Много не надо, ведь каждый президент избирается с небольшим перевесом, поэтому важно убедить колеблющегося избирателя, что кандидат не хорош. А этот колеблющийся избиратель решает всё фактически», — сказал Гарбузов.

Что касается Республиканской партии, то там лидер — экс-президент США Дональд Трамп, у него самые высокие рейтинги, сообщил собеседник «Известий». При этом, по мнению Гарбузова, борьба на праймериз у республиканцев будет захватывающая.

«Я думаю, что действительно борьба будет достаточно напряженная. Если Трамп будет участвовать в праймериз Республиканской партии, то он будет захватывающим, тем более если это будет схватка между экс-президентом и бывшем вице-президентом Майком Пенсом. Это может стать таким фокусом этой кампании, потому что, еще когда Трамп был у власти, между ним и его вице-президентом была некая напряженность, она сохраняется до сих пор. Будет занятно наблюдать за этой схваткой», — сказал он.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта американист Юрий Рогулев считает, что у Пенса мало шансов стать кандидатом от республиканцев.

«Ведущим является Трамп, он самый известный, самый популярный. Но Трамп специфический кандидат, он кандидат сам по себе, он не партийный лидер, не идеолог, он ведет свою кампанию. Остальные, в том числе Пенс, — это такие правоверные партийные кандидаты, которые, конечно, уступают Трампу. Пенс в первую очередь уступает по популярности. У него харизмы практически никакой. И он уж очень консервативен и религиозен. В этом смысле вряд ли у него большая поддержка может быть», — сказал Рогулев.

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Накануне агентство Associated Press написало, что бывший вице-президент США Пенс подал документы в федеральную избирательную комиссию для участия в президентской кампании в 2024 году.

В материале отмечается, что в то время как Трамп лидирует в ранней борьбе за выдвижение кандидатуры, а губернатор Флориды Рон Десантис неизменно занимает второе место, «сторонники Пенса видят перспективу для надежного консерватора, который поддерживает многие из политик предыдущей администрации, но без постоянных волнений».

Также 5 июня стало известно, что экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи намерен объявить о начале своей кампании в Нью-Гэмпшире в 18:30 по местному времени 6 июня (01:30 мск 7 июня).

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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