Три кандидата-республиканца пообещали вступить в гонку за пост президента США

Список кандидатов на 2024 год от Республиканской партии стал активно разрастаться после того, как к гонке подключился главный соперник экс-президента США Дональда Трампа губернатор Флориды Рон Десантис. Но теперь перечень рискует расшириться всего за несколько дней.

Как сообщает Axios, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи о начале своей кампании намерен объявить в Нью-Гэмпшире в 18:30 по местному времени 6 июня (01:30 7 июня мск).

Вслед за ним объявление о своем выдвижении, как ожидается, сделает бывший вице-президент США Майк Пенс в свой 64-й день рождения 7 июня. По информации NBC News, он опубликует предвыборное видео и выступит с речью в городе Де-Мойн, штат Айова.

Третьим значится губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. Планируется, что он сделает заявление в городе Фарго также 7 июня. По словам политического консультанта–республиканки Жанетт Хоффман, у него мало шансов на выборах, однако он может понравиться тем избирателям, кто «устал от хаоса» Трампа.

По мнению профессора Университета Уэйна в Детройте Саида Хана, ни один из трех вышеназванных потенциальных кандидата не способен выиграть праймериз.

«Ни у одного из трех кандидатов нет серьезных шансов на победу в номинации от Республиканской партии, которую почти наверняка получит либо Дональд Трамп, либо Рон Десантис. Трамп и Десантис обладают гораздо большей узнаваемостью, чем другие», — считает он.

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