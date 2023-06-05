Бывший вице-президент США Майк Пенс решил участвовать в выборах президента

Бывший вице-президент США Майк Пенс в понедельник, 5 июня, подал документы в федеральную избирательную комиссию для участия в президентской кампании в 2024 году. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что официально о начале своей избирательной компании Пенс, который занимал пост вице-президента при Дональде Трампе, объявит в среду, 7 июня.

«Пенс, 48-й вице-президент страны, официально объявит о своей заявке на выдвижение от Республиканской партии на стартовом мероприятии в Де-Мойне, штат Айова, в среду, когда ему исполняется 64 года», — пишет агентство со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

В материале также указывается на то, что, в то время как Трамп лидирует в ранней борьбе за выдвижение кандидатуры, а губернатор Флориды Рон Десантис неизменно занимает второе место, «сторонники Пенса видят перспективу для надежного консерватора, который поддерживает многие из политик предыдущей администрации, но без постоянных волнений».

Список кандидатов на 2024 год от Республиканской партии расширяется всё активнее после того, как к гонке подключился главный соперник Трампа Десантис.

Также 5 июня стало известно, что экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи намерен объявить о начале своей кампании в Нью-Гэмпшире в 18:30 по местному времени 6 июня (01:30 7 июня мск).

Еще одним кандидатом значится губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. Планируется, что он сделает заявление в городе Фарго также 7 июня. По словам политического консультанта-республиканки Жанетт Хоффман, у него мало шансов на выборах, однако он может понравиться тем избирателям, кто «устал от хаоса» Трампа.

При этом, как отметил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, ни один из трех вышеназванных потенциальных кандидата не способен выиграть праймериз.

На пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии также планирует претендовать бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая еще в феврале заявила о выдвижении своей кандидатуры.