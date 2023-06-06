Первый случай клещевого энцефалита зарегистрировали в Приморье

Первый в 2023 году случай клещевого энцефалита зарегистрировали в Приморском крае. В Роспотребнадзоре отмечают повышенную активность вредителей в этом сезоне.

В общей сложности в медицинские учреждения с укусами клещей обратились 3554 человека, в том числе 920 детей. Количество укусов выше среднего многолетнего показателя на 16,3%. В лаборатории исследовали больше 2,4 тыс. особей, снятых с пострадавших. Десять клещей оказались переносчиками вируса энцефалита. Заразился один человек.

Еще у 21 человека диагностировали боррелиоз, пишет ИА PrimaMedia. Это жители Владивостока, Находки, Уссурийска, Дальнегорска, Михайловского, Пограничного, Пожарского районов. У трех человек диагностировали риккетсиоз.

Вакцинацию против энцефалита прошли больше 52,7 тыс. человек.

На прошлой неделе первый случай энцефалита зарегистрировали в Нижегородской области. Заболел 47-летний житель Уренского района.