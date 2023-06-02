Первый случай заражения энцефалитом выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области нашли первого с начала 2023 года клеща, зараженного вирусным энцефалитом. Подробности рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Зараженный клещ укусил 47-летнего жителя Уренского района. Мужчина обратился в медицинское учреждение после того, как обнаружил клеща на теле. Насекомое сдали на исследование в лабораторию и выяснили, что клещ инфицирован. Пострадавшему назначили лечение, пишет ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что с начала года около 4 тыс. укусов клещей зафиксировали в Нижегородской области.

1 июня в Удмуртии зарегистрировали первый в этом году случай клещевого энцефалита. Пострадавший не был привит против заболевания. Его госпитализировали. Заболевание протекает в среднетяжелой форме.