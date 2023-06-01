Первый случай энцефалита зарегистрировали в Удмуртии

Первый в 2023 году случай клещевого энцефалита зарегистрировали на территории Удмуртии. Пострадавший не был привит против заболевания.

Энцефалит диагностировали у мужчину, проживающего в Алшанском районе. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора. Пострадавший был госпитализирован, заболевание протекает в среднетяжелой форме.

Кроме того, специалисты подтвердили восемь случаев заражения клещевым боррелиозом, четыре из них в Ижевске, три в Киясовском районе, один в Каракулинском районе. Также в Ижевске эрлихиозом заболел ребенок.

В половине случаев клещи присосались к пострадавшим на садовых участках.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области с начала сезона 781 человек пострадал от укусов клещей. У двух человек диагностировали боррелиоз.