Второй случай болезни Лайма от клеща зафиксировали в Волгограде
В Волгоградской области от укусов клещей с начала сезона пострадал 781 человек. Из них 176 человек покусали клещи за последнюю неделю.
Второй житель Волгограда заразился болезнью Лайма. Таковы данные регионального управления Роспотребнадзора, которые приводит ИА «НовостиВолгограда.Ру».
Последствиями иксодового клещевого боррелиоза, известного как болезнь Лайма, могут стать развитие полиартрита, заболеваний сердца и печени, поражение кожи, хроническое поражение центральной нервной системы.
Первый случай болезни Лайма в этом году зафиксировали в Суровикинском районе. После укуса клеща заболел ребенок.
Ранее, 26 мая, сообщалось, что в Красноярском крае от укусов клещей за неделю пострадали 1223 человека. Среди них 232 ребенка. Самые опасные зоны — это окрестности Красноярска, станция Снежница и заповедник «Столбы».