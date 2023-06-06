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Аксенов заявил о заполнении крымских водохранилищ на 80%

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Водохранилища Крыма заполнены на 80%, питьевой воды достаточно, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 млн куб. м. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале», — написал Аксенов во вторник, 6 июня, в своем Telegram-канале.

Экстренные службы региона подтвердили это, сообщив, что водохранилища на территории Крыма имеют достаточный объем воды. ЧП на Каховской ГЭС не скажется на снабжении нужд полуострова.

Аксенов добавил, что угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.

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Ранее в этот день глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. При этом он отметил, что крупным населенным пунктам угрозы нет.

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. По его словам, уровень воды повысился на 2,5 м. Предпосылок для эвакуации населения не наблюдается.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.

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