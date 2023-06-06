В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке. Об этом сообщил источник «Известий» 6 июня.
Видео с места происшествия поделились очевидцы.
На кадрах видно, как рядом с проезжей частью, на стройке, валит черный густой дым.
Днем ранее, 5 июня, сообщалось, что в Москве, в Оружейном переулке, произошел пожар. Позднее в тот день открытый огонь ликвидировали. Тверская межрайонная прокуратура поставила на контроль расследование причин и обстоятельств пожара в здании.