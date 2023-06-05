В центре Москвы в Оружейном переулке произошел пожар
В Оружейном переулке в Москве произошел пожар. Кадрами с места происшествия в понедельник, 5 июня, поделились очевидцы.
«На месте работают спасатели, площадь возгорания уточняется, о пострадавших информации нет», — отметила в публикации в Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва».
В сообщении также отмечено, что столичный дептранс порекомендовал водителям объезжать место задымления.
В 15:05 была объявлена ликвидация пожара на площади 15 кв. м, сообщили в МЧС.
Тверская межрайонная прокуратура поставила на контроль расследование причин и обстоятельств пожара в здании, отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее этим же днем, 5 июня, пожар произошел в здании межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции в Красноярске. Причиной возгорания назвали короткое замыкание.